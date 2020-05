Opolanin wziął w leasing dwa samochody, przestał spłacać raty i nie oddał aut. Wpadł w Lędzinach, gdzie przekroczył prędkość

Policjanci z opolskiej drogówki zatrzymali do kontroli w Lędzinach kierowcę dostawczego Forda, który przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym.

Po sprawdzeniu pojazdu w bazach danych okazało się, że jest on w zainteresowaniu śledczych z Opola. Samochód został zabezpieczony i zabrany na policyjny parking.

Sprawa ma swój początek w październiku 2019 roku - informuje młodszy aspirant Agnieszka Nierychła z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.

36-letni mieszkaniec powiatu opolskiego, jako współwłaściciel spółki, podpisał umowę leasingową na dwa samochody - busa marki Ford i osobową Mazdę. To on zobowiązał się też do płacenia rat.

Łączna wartość pojazdów to 180 tys. złotych. Po pewnym czasie leasingodawca przestał odnotowywać wpływy na konto z tytułu ustalonych rat.

Wszelkie starania podjęte przez bank zmierzające do porozumienia się z leasingobiorcą nie przyniosły zamierzanego efektu i pojazdy nie zostały zwrócone w wyznaczonym terminie.