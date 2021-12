Opolanka uczyła Francuzów promocji wina. W tej dziedzinie nie ma sobie równych

Mateusz Majnusz: Spędziła pani 3 miesiące we Francji, ucząc Francuzów promocji wina. Jak do tego doszło?

Dr Daria Hołodnik: Zostałam zaproszona przez uczelnię z Grenoble we Francji, ponieważ moje poprzednie badania m.in. ulokowałam w tym kraju. Badałam takie regiony jak Alzacja, Burgundia czy Dolina Loary. Francuzom spodobały się wyniki, przedstawiające sieciowe modele biznesu na szlakach winiarskich. One bowiem jednoznacznie wykazały, że sukces enoturystyki nie zależy tylko od jakości wina jak w przysłowiowym "in Vino Veritas" (prawda w winie-przyp.red.), ale także od odpowiedniej organizacji usług na winiarni i współpracy pomiędzy winiarniami a innymi aktorami turystycznymi. A już takim warunkiem koniecznym jest współpraca winiarni z obiektami hotelowymi, bez tego enoturystyka praktycznie nie ma szans na rozwój.

Czego więc oczekują turyści?

Po dobrej degustacji i kolacji z winem, musi być zapewniona logistyka zakwaterowania w pobliżu. Okazuje się, że ten podstawowy komfort dla turysty jest oferowany tylko przez duże winiarnie we Francji, które dysponują ogromnym zapleczem finansowym i infrastrukturalnym (tj. własne hotele lub pokoje). Znaczna większość małych i średnich producentów nie ma takich możliwości, wiec powinni wchodzić w kooperatywy z lokalnymi obiektami noclegowymi. To tylko jeden z przykładów, udało mi się zidentyfikować jeszcze inne słabostki względem enoturystyki francuskiej. Nikt oczywiście tego nie lubi, ale jeśli diagnozujemy mankamenty, w których jesteśmy słabsi, to na tym możemy oprzeć postęp. I dotyczy to każdej dziedziny życia. Francuzi bez wątpienia mają pewne luki we współpracy na rzecz rozwoju enoturystyki. Choć są ogromnym potentatem w produkcji wina, to w turystyce winnej w porównaniu do Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Nowej Zelandii są znacznie za nimi, ponieważ dosyć późno zorientowali się, że tracą przez to klientów.

Nie chcieliśmy poprawiać egzystencji pojedynczych winiarni, tylko chcieliśmy ich nauczyć, jak kreować ekosystem w ramach enoturystyki, który pozytywnie odbije się za zadowoleniu turystów - mówi dr Daria Hołodnik

W którym aspekcie enoturystyki Francuzi rodzą sobie najsłabiej?