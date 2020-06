Opole 15 lat temu z lotu ptaka. Jak zmieniło się miasto? [ZDJĘCIA]

Panorama Opola Choć ujęcie prezentuje pokaźną część miasta, to i tutaj można się dopatrzyć różnic pomiędzy tym, co było, a tym, co jest. Mowa m.in. o starym amfiteatrze, odmiennym obliczu brzegów Odrą, braku śluzy u wylotu Młynówki, czy szkieletem nigdy nieukończonej galerii Copernicus, w miejscu której powstał Solaris. Brak jest wiaduktu nad torami w ciągu ul. Struga w obecnej formie.

Archiwum NTO / Roman Hlawacz