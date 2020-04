Opole 2020. Czerwcowy termin festiwalu odwołany! Organizatorzy wybrali nową datę

Pierwotnie festiwal miał się odbyć w dniach 5-8 czerwca. We wspólnym komunikacie w środę po południu Opole i Telewizja Polska poinformowały, że impreza odbyć ma się w pierwszy weekend września.

Choć z racji epidemii odwoływane są kolejne imprezy w kraju i na świecie - przykładem przeniesienie piłkarskiego Euro i Igrzysk Olimpijskich w Tokio na lato 2021 roku - losy opolskiego festiwalu długo się ważyły. Ostatecznie jednak na linii miasto-TVP doszło do porozumienia w sprawie zmiany terminu imprezy.

Na to jednak Opole i TVP się nie zdecydowały. Trzeba jednak pamiętać, że ta sytuacja może się jeszcze zmienić.

Podkreślała, że do tego czasu epidemia nie minie i nawet, gdyby miał wtedy miejsce spadek zachorowań, to gromadzenie kilku tysięcy ludzi w jednym miejscu byłoby proszeniem się o nieszczęście.

Co z festiwalem w Opolu? "W tym roku nie powinno go być"

Opole 2020. Trzeci festiwal jesienią w ciągu 10 lat?

Jeśli jednak 57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się we wrześniu tego roku, to będzie to trzeci taki przypadek na przestrzeni ostatnich 10 lat.