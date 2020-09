Opole 2020. Jurksztowicz, Trojanowska, Fogg, Kukulski, Lech, Bryndal w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu

Było to przeplatane występami Chóru Politechniki Opolskiej, który wykonywał wiązanki największych przebojów upamiętnianych artystów. Anna Jurksztowicz i Izabela Trojanowska dołączyły się potem do tych występów.

Była też okazja do wspomnień. - Tutaj jako 16-latka wygrałam debiuty. A po kilkuletniej przerwie wróciłam z Budką Suflera - mówiła Izabela Trojanowska.

Sześć nowych gwiazd umieszczono przed schodami prowadzącymi do ratusza. Izabela Trojanowska pytała, czy to na stałe. A gdy usłyszała, że tak, odparła: - Świetne miejsce. Wchodząc do urzędu każdy będzie musiał po mnie przejść - śmiała się.