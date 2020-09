Perseidy 2020. Kiedy noc spadających gwiazd? Dokładne daty, wskazówki jak oglądać i fotografować meteory

Perseidy 2020 to rój meteorów, którego maksimum obserwuje się co roku w sierpniu, mniej więcej od 11 do około 24 sierpnia. Perseidy zwane także łzami św. Wawrzyńca albo spadającymi gwiazdami można oglądać na nocnym niebie, bez użycia dodatkowego sprzętu. Szczegóły w artykule poni...