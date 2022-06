Opole 2022. Festiwalowe hity na rozpoczęcie pierwszego dnia koncertów. Opolanie zapełnili po brzegi amfiteatr [ZDJĘCIA]

Opole 2022. Zabawa od pierwszych taktów muzyki

Tegoroczny festiwal to pierwsza od dwóch lat odsłona wydarzenia muzycznego bez obostrzeń covidowych z pełną widownią amfiteatru. Organizatorzy zaskoczyli formułą festiwalu i postanowili zaprosić publiczność do skorzystania z miejsc nienumerowanych w całym amfiteatrze. Jego przestrzeń nie jest więc podzielona na sektory, dzięki czemu publiczność może spontanicznie bawić się na koncertach w wybranych przez siebie miejscach. I jak pokazał pierwszy koncert „Od Opola do Opola” taka formuła się sprawdziła.