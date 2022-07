Opole. Atrakcyjna działka za 5 mln złotych jest już w rękach urzędu miasta, który ma na nią pomysły. Jakie?

To sześciohektarowy teren znajdujący się w otoczeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Centrum Handlowego „Karolinka”, Parku Naukowo-Technologicznego, Centrum Wystawienniczo-Kongresowego oraz budowanego właśnie stadionu miejskiego.

Ale, jak zaznacza, nie tylko.

- Na części gruntu może rozwijać się również biznes, na przykład daje on możliwość do rozbudowy Parku Naukowo-Technologicznego oraz strefy ekonomicznej - dodaje Daria Strąk. - Oczywiście to na razie wszystko plany, ale atrakcyjny teren jest nasz.