Opole. Badania krypty w katedrze. Natrafiono na mur starszy od obecnej świątyni! [ZDJĘCIA]

Od kilku tygodni osoby przychodzące do katedry mijają w lewej nawie (patrząc na ołtarz) w sąsiedztwie kaplicy św. Anny (tej ze złoconą kratą) „obce” w sakralnej przestrzeni elementy - deski, folie, kamienie itp.

- Kryje się pod nimi przestrzeń badawcza - wyjaśnia pani doktor. - Archeolodzy nazywają takie miejsce wykopem. Prowadzone przez nas prace są potwierdzeniem badań, które miały miejsce w 2016 roku [użyto do nich georadarów oraz wprowadzono - przez wywiercone otwory - kamery pod katedralną posadzkę - przyp. red.]. One miały pokazać m.in. zejście do krypty i ujawnić, czy jest ona czymś zasłonięta.

- Kiedy zaczęliśmy eksplorację, zauważyliśmy, że teren w wykopie jest zagruzowany fragmentami cegieł i zaprawy - kontynuuje dr Przysiężna-Pizarska. - Cała przestrzeń podzielona jest na dwa segmenty. Pierwszy to jest zejście do krypty. Drugi może okazać się jeszcze ciekawszy. Po ostatnich konsultacjach z prof. Sławomirem Moździochem, kierownikiem Instytutu Archeologii i Etnologii PAN Oddziału we Wrocławiu, potwierdziły się moje przypuszczenia. Napotkaliśmy na fragment muru, który jest wcześniejszy niż budynek katedry w obecnym kształcie. Być może w miejscu odkrytym przez nas znajduje się fragment innego założenia. Nie można wykluczyć, że także sakralnego, ale na twarde rozstrzygnięcie jest jeszcze zbyt wcześnie. Także dlatego, że widzimy tylko fragment tej ściany.