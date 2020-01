Opole bez umowy. Remondis nie będzie odbierać śmieci zmieszanych!

- Sytuacja ma swoje podstawy w drastycznej podwyżce cen za zagospodarowanie odpadów, którą proponuje Remondis. Od stycznia 2020 roku cena ta miałaby wzrosnąć z 311 zł do 486 zł brutto za tonę - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

- W trakcie jesiennych negocjacji kwota oscylowała wokół 360 zł, dlatego nowa stawka jest dla nas ogromnym zaskoczeniem. W efekcie tej podwyżki cena dla mieszkańców mogłaby wzrosnąć z 19 zł do nawet 30 zł miesięcznie - wskazuje.

- W obliczu tego, że podstawy nowej ceny zaproponowanej przez Remondis nie są dla nas jasne, nie możemy się zgodzić na tę propozycję. Domagamy się wyjaśnień ze strony Remondisu, do tego czasu umowa na zagospodarowanie odpadów nie zostanie podpisana przez Miasto Opole - zaznacza pani rzecznik.

Do czasu aż umowa na zagospodarowanie odpadów (dotyczy przetwarzania odpadów zmieszanych i tego co zostaje po sortowaniu) nie zostanie podpisana, Remondis nie będzie prowadzić odbioru odpadów zmieszanych, wyrzucanych do czarnego pojemnika.