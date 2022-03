Opole dla Ukrainy - czwartkowe uliczne forum wsparcia - pod takim hasłem zaplanowano na dziś wiec na placu Wolności

W czwartek, 3 marca o godz. 18.00 na placu Wolności w Opolu Komitet Obrony Demokracji organizuje zgromadzenie pod nazwą „Opole dla Ukrainy - czwartkowe uliczne forum wsparcia".

- Chcemy to robić w każdy czwartek, na pamiątkę pierwszej demonstracji solidarności z Ukrainą, która miała miejsce właśnie w czwartek 24 lutego, kiedy rozpoczęła się ta wojna - informuje Małgorzata Besz-Janicka z opolskiego KOD-u. - Będą to otwarte spotkanie Opolanek i Opolan ze społecznością ukraińską naszego miasta.

Organizatorzy dodają, że zgromadzenia nie będą tylko protestem przeciwko barbarzyńskiej, rosyjskiej agresji, ale mają być przede wszystkim wsparciem dla Ukrainek i Ukraińców, cierpiących z powodu wojennej traumy.

- Będzie to również cotygodniowa motywacja do działania dla mieszkańców naszego miasta, którzy są gotowi wspierać i pomagać na różne sposoby - dodaje Besz-Janicka. - Chcemy, by była to platforma bezpośredniej wymiany informacji i zgłaszania najpilniejszych potrzeb, a także forum dyskusji o sposobach pomocy i wsparcia.