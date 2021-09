Opole. Fortuna po zmarłym krewnym zaprowadziła rodzinę przed sąd. Oskarżoną jest siostrzenica, mieszkanka powiatu prudnickiego

Zenon M. zmarł w październiku 2019 roku. Kilka lat przed śmiercią dostał sporą gotówkę, którą ulokował w subfunduszach oszczędnościowych. Do Moniki N. musiał mieć zaufanie. Kobieta pomagała mu w załatwieniu codziennych spraw, miała też pełnomocnictwo do jego kont, które straciło jednak moc w chwili śmieci właściciela.

Dlatego prokurator przyjął, że Monika N. wprowadziła w błąd pracowników banku w Prudniku i między październikiem a listopadem 2019 roku zleciła odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa swojego nieżyjącego już wujka w funduszach inwestycyjnych.

Pieniądze trafiły na konto zmarłego, z którego kobieta je wypłaciła i rachunek zamknęła, działając tym na szkodę ośmiorga rodzeństwa, czyli spadkobierców.

- Po śmierci Zenona rozmawiałem z naszym najmłodszym bratem. Pytałem, co będzie z tym spadkiem – mówił przed sądem Grzegorz, jeden z pokrzywdzonych braci. – Powiedział mi, że gdyby miał upoważnienie, to wybrałby pieniądze i podzielił między rodzinę. Mówił, że trzeba 6 miesięcy odczekać i to zostanie podzielone. Później on nic w tej sprawie nie robił, więc zacząłem pytać. A on na to, że mam się odwalić od tych pieniędzy. Dlatego założyłem sądową sprawę o podział spadku.