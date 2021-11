Opole Główne. Prace na ul. 1 Maja miały być zakończone we wrześniu. Jak długo jeszcze potrwają? [ZDJĘCIA]

Prace na ul. 1 Maja rozpoczęto w wakacje. Wiązało się to z wprowadzeniem szeregu ograniczeń i zmian w organizacji ruchu w ścisłym centrum Opola. Miasto zapowiadało wtedy, że sytuacja ta skończy się we wrześniu.

- Nawet zakładając, że prace na 1 Maja miały potrwać do końca września, to i tak mamy tu dwa miesiące poślizgu, a zaawansowanie prac nie wskazuje na to, aby roboty miały tutaj być szybko zakończone. Końca tutaj nie widać! - denerwuje się pan Paweł, mieszkający w okolicy.