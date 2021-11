Opole i województwo opolskie. Każdy dorosły będzie mógł bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Sprawdź, w których miejscach

Sezon grypowy zaczął się w październiku i zbiegł się z kolejną falą wzrostu zakażeń koronawirusem. Z tego powodu tak ważne jest, aby każdy dorosły mógł zadbać dodatkowo o swoje zdrowie.



Szczepienie przeciwko grypie - podobnie jak przeciwko Covid-19 - nie chroni w 100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki niemu, nawet w przypadku wystąpienia choroby, jej przebieg będzie łagodniejszy. Po podaniu szczepionki odporność rozwija się w ciągu dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się do 12 miesięcy. Co również istotne, szczepionkę przeciwko grypie można przyjąć nawet tego samego dnia co szczepionkę przeciw Covid-19.

Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Dzięki podpisanej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji rozporządzenia prawo to od 23 listopada będą miały wszystkie osoby dorosłe.