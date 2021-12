Opole. Jarosław Pilc na proteście odtrąbił klaksonem obraźliwe dla PiS hasło. Sąd go uniewinnił

Chodzi o wydarzenia z jesieni ubiegłego roku, które były pokłosiem kontrowersyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przerywania ciąży. Przez Polskę przetoczyła się wówczas fala protestów w obronie praw kobiet. Demonstracje odbywały się m.in. w Opolu.

– Wspieram walkę kobiet, ale też od 2015 roku protestuję w obronie ładu konstytucyjnego – mówi Jarosław Pilc, opolski społecznik i działacz Lewicy. – To był czas pandemii, dlatego wspólnie z koleżanką uznaliśmy, że będziemy protestować z pokładu samochodu. Chodziło o to, by nie narażać siebie i innych na zakażenie. Używałem klaksonu w rytm hasła, które wyraża dezaprobatę dla władzy. Wiele osób, które myślą podobnie jak ja, zaszyfrowuje je pod gwiazdkami.