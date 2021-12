Opole. Koniec rowerów miejskich. Ratusz nie planuje nowego przetargu. "Rosną koszty, spada zainteresowanie" Piotr Guzik

System rowerów miejskich działał w mieście od 2012 roku.

W ostatnich latach zwyczajowo z końcem listopada z ulic Opola znikały rowery miejskie, ale wracały na wiosnę. Wiele wskazuje na to, że w tym roku zniknęły na stałe. Umowa z firmą GeoVelo, dotychczasowym operatorem systemu rowerów miejskich wygasła, a miasto nie planuje nowego przetargu an to zadanie.