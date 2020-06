Opole. Konwencja wyborcza Władysława Kosiniaka-Kamysza

Kandydat na prezydenta RP spotkał się ze swoimi sympatykami w opolskim amfiteatrze. Mimo niesprzyjającej aury i strug deszczu oklaskiwało go blisko tysiąc osób.

Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL na prezydenta Polski, w Opolu podsumował swoją kampanię wyborczą. Przed południem spotkał się z prezydentem miasta Arkadiuszem Wiśniewskim. Następnie wspólnie złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą pobyt w Opolu przywódcy PSL i chłopów polskich Stanisława Mikołajczyka (wizyta ta odbyła się 8 kwietnia 1946r. - przyp. red.) Konwencja wyborcza Władysława Kosiniaka-Kamysza miała rozpocząć się w samo południe w opolskim amfiteatrze. Nim kandydat na prezydenta pojawił się na scenie, jego sympatycy, pod okiem prowadzących, ćwiczyli oklaski i okrzyki, którymi mieli przywitać głównego bohatera wydarzenia. Strugi deszczu nie zachęcały do tego, by zajmować miejsca pod chmurką, więc część publiczności skrywała się pod dachem. Organizatorzy dwoili się i troili, żeby ich przekonać do zejścia bliżej sceny. W konwencji wyborczej wzięło udział blisko tysiąc sympatyków kandydata PSL na prezydenta RP, choć - jak słyszymy od organizatorów - chętnych było znacznie więcej. Ograniczeniem była jednak zgoda, wydana na udział w wydarzeniu maksymalnie 960 osób.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Opolu pojawił się w towarzystwie żony Pauliny oraz rodziców. Gdy szedł na scenę, towarzyszył mu gromki aplauz.

Mówił m.in. o tym, że chce walczyć z ciężką chorobą nienawiści, która wdarła się w serca i zatruła krew Polaków. - Wspólnie z Pawłem (Kukizem - przyp. red.) niesiemy sztandar Polski obywatelskiej, równej, Polski wolności. Doniesiemy go do bram Belwederu i zmienimy Polskę na lepszą - mówił ze sceny kandydat. - Musimy pokazać obłudę i pazerność obecnej władzy, która potrafiła zawłaszczyć wszystko: od wjazdu na cmentarz, po wymiar sprawiedliwości. Od prokuratora generalnego, po rzecznika praw dziecka. Od dnia codziennego, po patriotyzm i naszą historię. Koniec z tym. Nie dajcie się zwieść faryzeuszom i fałszywym prorokom, którzy gołąbka pokoju widzą tylko przed wyborami, a z tyłu mają zaciśniętą pięść.

Kosiniak-Kamysz na konwencji w Opolu zapowiedział m.in. obniżenie VAT-u na czas walki z kryzysem z 23 proc. do 15 proc. oraz z 8 proc. do 5 proc.

- Trzeba to zrobić natychmiast, bo to jest zostawienie pieniędzy Polaków w ich portfelach - grzmiał ze sceny kandydat ludowców. - Będę głosem tych, o których zapomniano w ostatnich latach, choć wcześniej wiele im obiecano. Głosem frankowiczów, którym nie przewalutowano kredytów, głosem posiadaczy książeczek mieszkaniowych, których z czasów PRL-u wykluczono z posiadania własnego mieszkania i nie wypłacono im godnych odszkodowań. Głosem 330 tys. emerytów, którzy pobierają emeryturę poniżej minimalnej. Głosem dzieci chorych na choroby rzadkie i onkologiczne, których rodzice nie mogą się doprosić o fundusz medyczny na leczenie swoich pociech. Będę głosem tych, którzy są wykluczeni i pokrzywdzeni. Władysława Kosiniaka-Kamysza na finiszu kampanii wspierała żona Paulina, która mówiła o mężu ciepło "Władziu". Para nie szczędziła sobie na scenie czułości, a wybranka serca dostała od męża pokaźny bukiet róż.

- Głosujcie sercem, głosujcie na Władka - zachęcała. - Moje serce bije teraz podwójnie, właśnie dla niego - mówiła Paulina Kosiniak-Kamysz, która spodziewa się drugiego dziecka. Na scenie wystąpiła też 12-letnia Ola, siostrzenica kandydata PSL na prezydenta. - Znam Władka od dziecka. Mogę wam powiedzieć jedno: jest dobrym człowiekiem - mówiła. - Nie chcę, żeby politycy tracili czas na kłótnie. Chcę, by zajęli się tym, co dla nas najważniejsze. Chcę oddychać czystym powietrzem i mieć dobrą szkołę. Wiem, że Władek o to zadba. Chociaż nie mogę jeszcze głosować, mam do was jedną prośbę. Przekonajcie swoich rodziców i dziadków, żeby wybrali tego, dla którego ważniejsza jest przyszłość, a nie przeszłość.

Na konwencji wyborczej pojawił się też Paweł Kukiz, twórca ruchu politycznego Kukiz’15. Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 tworzą wspólnie Koalicję Polską.

- Jesteście pierwszą partią po 1945 roku, która przyjęła postulaty państwa obywatelskiego - mówił pod adresem PSL-u Kukiz. - Kaczyński, Schetyna i cała reszta mało co nie wykończyli ruchu Kukiz’15, biorąc potężne pieniądze z subwencji partyjnych. Posiadając swoje media i przekupując posłów stanowiskami w spółkach komunalnych i skarbu państwa. Dopiero po poznaniu Władka Kosiniaka-Kamysza uratowaliśmy ideę obywatelskości. Zobaczycie, osiągniemy teraz doskonały wynik, a w wyborach za trzy lata sprawimy, że nikt nie będzie mógł niczego stanowić bez nas. Będziemy żądać m.in. jednomandatowych okręgów wyborczych, by poseł odpowiadał przed wyborcą, a nie przed wodzem partii. Jeśli któraś partia się zapędzi, będzie można zorganizować weto ludowe i odwołać kretyńskie ustawy. Będzie można na co dzień kontrolować władzę, tak jak chciał tego Wincenty Witos w 1926 roku.

