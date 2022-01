Opole. „Lekarze mówili, że Oliwia będzie roślinką”. 13-latka marzy, by dogonić rówieśników

- Oliwia cierpi na czterokończynowe porażenie dziecięce. Wbrew zapowiedziom lekarzy jest wspaniałą, radosną i sprawną intelektualnie dziewczynką – mówi Lidia Trzęsimiech, mama nastolatki. – Córka wiele w życiu wycierpiała. Sprawność, którą osiągnęła, była okupiona łzami i bólem, momentami nie do zniesienia. Serce nam krwawi, gdy pomyślimy, że za moment wszystko to zostanie zaprzepaszczone i Oliwia będzie skazana na wózek inwalidzki. Ratunkiem jest operacja, ale nie stać nas na nią…

Oliwia Rzeszowska urodziła się jako zdrowa i silna dziewczynka, a przynajmniej tak się wówczas wydawało. Dostała 10 punktów w skali Apgar. Noworodka zabrano od mamy, by go zważyć i umyć, a wtedy rozegrał się dramat. Maleńkie serduszko przestało bić. Dzięki kilkukrotnej reanimacji udało się przywrócić jego pracę, ale spustoszenie jakie to wywołało było ogromne. Lekarze nie dawali dziecku szans. – Ona nie przeżyje – mówili.