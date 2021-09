Opole. Lekarze usunęli pacjentce bardzo problemowego guza nerki. Pierwszy taki zabieg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

- Pacjentka trafiła do nas przed trzema miesiącami, z rozpoznaniem guza nerki z czopem nowotworowym do żyły głównej dolnej – opisuje lek. med. Jacek Jastrzębski, urolog z USK. – Po przeprowadzeniu pogłębionej diagnostyki, we współpracy z chirurgami naczyniowymi, ustaliliśmy plan leczenia.

- W pierwszym etapie zembolizowaliśmy, czyli zatkaliśmy chirurgicznie tętnicę chorej nerki – wyjaśnia dr n. med. Jacek Hobot, chirurg naczyniowy z USK. – Z doniesień naukowych wynikało, że wpłynie to na zmniejszenie masy gaza i ułatwi jego usunięcie razem z chorą nerką.

Po miesiącu pacjentka wróciła do szpitala na przeprowadzenie drugiej części zaplanowanego leczenia. Po embolizacji nerka była niedokrwiona, dzięki czemu krwawienie podczas przeprowadzania jej usunięcia było mniejsze. Niestety, czop się nie zmniejszył.