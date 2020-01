Blisko 584 tysiące - to liczba mieszkańców Opola podawana przez Google. To więcej, niż liczba mieszkańców Częstochowy. Co więcej, popularna wyszukiwarka wskazuje, że na terenie powiatu nyskiego mieszka 365 tysięcy osób. Skąd te błędne dane?

Zdjęcia Opola na początku stycznia. Internauci kpili, że "w końcu ktoś ujawnił tych "bez meldunku" oraz że to zasługa zmiany granic z 2017 roku, kiedy Opole wchłonęło 12 miejscowości z sąsiednich gmin Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice i Prószków.







Biuro prasowe Google Polska wskazuje, że informacje o liczbie mieszkańców Opola są wyświetlane w "Panelach wiedzy" wyświetlanych obok wyników wyszukiwania Google dotyczących podmiotów (osób, miejsc, organizacji, rzeczy), które znajdują się w "Grafie wiedzy".



"Panele wiedzy są generowane automatycznie, a wyświetlane w nich informacje pochodzą z różnych internetowych źródeł. (...) Obecnie sprawdzamy i weryfikujemy wskazaną informację" - czytamy w odpowiedzi.



Informacja o tym, że w Opolu żyje 584 tys. mieszkańców, ma pochodzić z Europejskiego Urzędu Statystycznego. Podobnie jest w przypadku informacji o tym, że powiat nyski ma mieć 365 tys. mieszkańców (choć w praktyce jest ich około 135 tys.).



W przypadku pozostałych powiatów taka sytuacja nie występuje.



Zwróciliśmy się też do Google z pytaniem, dlaczego na Mapach Google miasto Opole nadal jest wyświetlane w granicach z końca 2016 roku, a więc sprzed powiększenia, choć do tej zmiany doszło trzy lata temu.



"Jeżeli chodzi o Mapy Google - powstają na podstawie wielu różnych źródeł danych, w tym map zewnętrznych dostawców i informacji dostarczanych przez użytkowników. Każdy użytkownik sam może zgłosić poprawę błędów na Mapach Google zarówno w aplikacji mobilnej, jak i na komputerze. (...) Zgłosiliśmy już problem, niestety nie jesteśmy w stanie udostępnić szczegółowych informacji na temat czasu potrzebnego na aktualizację mapy, ponieważ często zależy to od rodzaju zmiany i stopnia jej rozległości" - odpisało biuro prasowe Google Polska.



