Opole ma kolejną partię maseczek. Po Wielkanocy trafią do seniorów

Dzień wcześniej, bo we wtorek, MOPR rozpocznie przygotowywanie paczek, które są przekazywane seniorom w Opolu.

- Do tej pory maseczki trafiły pod 10 tysięcy adresów w mieście - mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu miasta.

- W sumie do Opola pozyskaliśmy ponad 75 tysięcy maseczek, które trafiły już, bądź wkrótce trafią, do opolskich szpitali, hospicjum, służb mundurowych, seniorów, domów pomocy społecznej. W miarę możliwości staramy się odpowiadać na każdy apel. Pozyskujemy i przekazujemy również odzież ochronną, płyny do odkażenia, przyłbice, rękawiczki - wylicza.