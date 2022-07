Opole ma najwięcej szkół językowych w Polsce - wynika z badania przeprowadzonego przez portal Preply

W oparciu o listę najczęściej używanych i najszybciej rozwijających się języków na świecie, portal Preply przeprowadził badanie na temat różnorodności kulturowych w Polsce. Pokazuje ono, które miasta stały się domem dla największych społeczności imigrantów, stwarzając w ten sposób najlepsze środowisko do nauki i praktyki języka obcego. Przeanalizowano dane dotyczące największych miast w naszym kraju.

Okazało się, że w Opolu jest najwięcej w Polsce szkół językowych w przeliczeniu na mieszkańca. Opolskie szkoły językowe są też bardzo wysoko oceniane, osiągając 4,91 punktów na 5 możliwych. A to ocena o 3,3 proc. wyższa niż średnia w kraju. W badaniu dostrzeżono również, że Opole zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby mieszkających Niemców, co zdaniem autorów czyni stolicę województwa świetnym miejscem do praktyki języka niemieckiego. W badaniu podkreśla się również, że popularne obiekty kulturowe w Opolu np. restauracje często nawiązują do kultury niemieckiej (drugie miejsce w kraju).