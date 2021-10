Opole. Malowali hasła wyrażające smutek i sprzeciw wobec sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej

"Uchodźcy to ludzie. Nasze rodziny są takie same, jak ludzi na granicy walczących o swoje dzieci. Różni nas siła paszportu, a nie prawo do życia w bezpiecznych warunkach. Wszyscy byliśmy, jesteśmy lub możemy zostać uchodźcami. Wszyscy mamy prawo do życia i noclegu pod ciepłym dachem. Nie ma w nas zgody na wywożenie dzieci do lasu w środku nocy z ośrodków dla cudzoziemców" - napisali aktywiści na Facebooku, zachęcając opolskie rodziny do wspólnego tworzenia banerów.

- Powinniśmy pielęgnować nasze człowieczeństwo, bo idą trudne czasy. To początek problemów z uchodźcami. Globalne Południe pustynnieje i według raportu Banku Światowego 217 mln uchodźców ma trafić na globalną Północ w najbliższej dekadzie. Musimy przygotować się do reintegracji, konieczna jest powszechna reedukacja społeczeństwa. Nie jest rozwiązaniem to, co robi polski rząd, czyli polityka push-back, wypychania uchodźców. To jest najgorsze, co może zrobić człowiek człowiekowi. Dlatego wyrażamy nasz smutek ze stopniowym zatracaniem człowieczeństwa. Tyko tworzenie nowego modelu społecznego może być odpowiedzią na ten kryzys - mówi Ola Czarnecka, matka trójki dzieci, reprezentująca Extinction Rebellion.