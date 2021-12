Opole. Mieszkańcy ul. Grota Roweckiego nie chcą śmietnika przy ścieżce prowadzącej do bloku

Do redakcji Nowej Trybuny Opolskiej zwróciła się mieszkanka ul. Grota-Roweckiego 12. Pani Grażyna skarży się na problem budowy nowego śmietnika przy drodze dochodzącej do klatki E.

Jak twierdzi, mniejszy śmietnik stał tam od dłuższego czasu. Ze względów estetycznych, mieszkańcy zwracali się do Spółdzielni Mieszkaniowej, chcąc przenieść go w inne miejsce. Podali kilka możliwych lokalizacji, m.in. zamienienie go z trzepakiem stojącym 20 metrów dalej. Ich starania nie przyniosły jednak rezultatu.

- Parę dni temu wkroczyła ekipa, która zaczęła na starym miejscu budować dużo większy obiekt. Szczytem wszystkiego było jednak to, że zabrano nam część wejścia do naszej klatki. Ta decyzja nas najbardziej zabolała. Czyli na naszej ścieżce do domu będzie stał śmietnik – mówi rozgoryczona pani Grażyna.

Jak zapewnia Arkadiusz Kowara, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu, nikt nie chce robić na przekór mieszkańcom.