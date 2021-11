Opole. Most Groszowy znów jest zielony. Kiedy będzie można nim przejść? [ZDJĘCIA]

Na początek za pomocą piaskowania usunięto starą warstwę farby. Następnie oczyszczono konstrukcję z korozji i pokryto ją farbą mającą zabezpieczać metalowe elementy przed ponownym pokrywaniem się rdzą. Ostatnim etapem było mostu świeżą warstwą zielonej farby.

Ta część prac jest już praktycznie na finiszu. Most Groszowy znów jest bowiem zielony.

- To cieszy, pozostaje jednak pytanie kiedy będzie można nim przejść? - pyta pan Ryszard. - Most Groszowy to istotny element komunikacji pieszej i rowerowej pomiędzy centrum miasta i Pasieką. Z tego, co pamiętam, prace tutaj miały być zakończone w listopadzie. Miesiąc się kończy, a przeprawa nadal jest zamknięta. Na dodatek obiecywano, że wzorem rozbudowy mostu z Pasieki na Wyspę Bolko będzie można nim przechodzić w weekendy, ale tak się nie stało - zwraca uwagę.