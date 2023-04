Opole na 3 maja. Jakie atrakcje przygotowano w mieście na rocznicę uchwalenia konstytucji?

Przypomnijmy Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku, była pierwszym tego typu dokumentem w Europie i drugim na całym świecie. Dzień jej ustanowienia jest dla Polaków okazją do radosnego świętowania i wspominania historii. Uroczystości rocznicowe zaplanowano także w Opolu.

- To ważne, że w takim optymistycznym nastroju spotkamy podczas tych świąt majowych, bo takich świąt nostalgicznych skłaniających do refleksji czy wydarzeń, które wspominamy w naszym kraju, jest cała masa. Już chyba przyzwyczailiśmy się do takiego poważnego nastroju, a tutaj będzie bardzo wesołe, radosne święto – mówi Łukasz Sowada, przewodniczący rady miejskiej w Opolu