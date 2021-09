Opole na siódmym miejscu w Polsce pod względem liczby kolizji drogowych! Jakie są tego przyczyny?

- Na polskich drogach doszło wówczas do 23 540 wypadków oraz aż 382 046 kolizji. Wyniki dla pierwszej połowy 2021 r. to 9 795 wypadków oraz 198 463 kolizje - informuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kolizja drogowa, potocznie nazywana stłuczką, to nie to samo, co wypadek. Zarówno policja, jak i GUS definiują wypadek drogowy jako zdarzenie, w którym ktoś zginął albo konieczne było udzielenie pomocy lekarskiej.

Mniej poważne zdarzenia, których wynikiem jest jedynie uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, nazywa się kolizjami.

Na podstawie danych GUS eksperci Ubea.pl obliczyli, ile stłuczek w 2020 r. przypadało na 10 tys. mieszkańców powiatów i miast pełniących funkcję powiatu.