OPOLE NA WEEKEND 10-12 stycznia. Co dzieje się w mieście? [koncerty, wydarzenia, imprezy]

Finał WOŚP 2020 odbędzie się 12 stycznia. Kwesta na ulicach Opola rozpocznie się o godz. 9.00. [*]9.00 - Wspólne zdjęcie wolontariuszy. Miejsce: park Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1. [*]9.00 – 19.00 KWESTA NA ULICACH MIASTA Zbiórka: sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1. [*]12.00 - VIII Bieg "Policz się z cukrzycą i ucz się pierwszej pomocy". Rejestracja od godz. 11.00, Plac Wolności. Rozgrzewka do biegu „Policz się z cukrzycą, Plac Wolności. Start godz. 12.00, Plac Wolności. Meta w NCPP. Na zakończenie biegu w NCPP szkolenie z obsługi defibrylatora. [*]14.00 – 17.00 STREFA REKREACJI – scena na Placu Kopernika w Opolu przy Solarisie W programie: zumba, rytmy latino, siłowanie na rękę, trening bokserski, fitness, przeciąganie liny, sporty siłowe, unihokej, jazda rykszą, cheerleaders i pokazy cyrkowe. [*]14.00 – 14.30 ŚCISKAWA – flash mob. Konkurs polega na zmieszczeniu jak największej liczby osób w obrębie serca o określonych wymiarach – opolski Rynek. [*]15.00 – 17.30 STREFA DLA DZIECIAKA „ BAJKOWO I WARSZTATOWO” – Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Sztab WOŚP W programie: tworzenie kolorowych mydełek, modelowanie balonów, wykonywanie magnesów, tatuaży, warsztaty, zabawy, bajkowe spotkania. [/lista] 28. Finał WOŚP odbędzie się 12 stycznia 2020 roku WOŚP 2020 Opole - koncert finałowy na Rynku - PROGRAM 14:00 - ŚCISKAWA14:30 - finaliści 23. Mikołajkowego Festiwalu Piosenki Dziecięcej15:00 - licytacje15:15 - BIG BAND Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.16:00 - licytacje16:45 - zespół REBELIANCI17:45 - licytacje18:15 - SARI SKA BAND19:15 - licytacje20:00 – 20:10 - światełko do nieba – grafika laserowa20:15 – 20:25 - pokaz laserowy20:25 – 20:45 - licytacje20:45 – 21:45 - BIG CYC [polecane]19540469;1[/polecane] OPOLSKI RYNEK: Pokazy grup ratowniczych i nie tylko, między 14.30, a 18.00 – Pokazy na Rynku ‐ pokazy cięcia samochodu w wykonaniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Suchego Boru ‐ pokazy symulatora zderzeń WORD ‐ symulator dachowania WORD ‐ pokazy Rycerskie Dodatkowo: ‐ atrakcje dla dzieci: urządzenia do zabawy ‐ fotobudka dostępna dla każdego w CH Solaris ‐ Akcja rejestracja DKMS w CH Solaris

