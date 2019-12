OPOLE NA WEEKEND 13-15 grudnia. Co dzieje się w mieście? [koncerty, wydarzenia, imprezy]

Kidawa-Błońska: Samorządy chcą od rządu 9 miliardów złotych

- Rząd nakłada na samorządy kolejne obowiązki nie przekazując na to wystarczających pieniędzy. Stąd inicjatywa ustawy, na mocy której państwo zwróci im to, co muszą dokładać do różnych zadań z racji braku wystarczającego centralnego finansowania - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, ...