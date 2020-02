OPOLE NA WEEKEND 14-16 lutego. Co dzieje się w mieście? [koncerty, wydarzenia, imprezy]

Piernikowski. "The best of moje getto" w Sali Kameralnej NCPP [ZDJĘCIA]

W sobotę w Opolu zagrał Piernikowski, artysta, którego najnowszy album zatytułowany "The best of moje getto" obecny jest chyba we wszystkich podsumowaniach najlepszych polskich płyt minionego roku.