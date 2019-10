OPOLE NA WEEKEND 18-20 października. Co dzieje się w mieście? [koncerty, wydarzenia, imprezy]

Cztery pory roku to dzieło, które kochają wszyscy melomani świata. Warto więc wysłużoną płytę z samochodowego odtwarzacza zamienić na wygodny, filharmoniczny fotel i wysłuchać go na żywo. A niejako przy okazji zapoznać się ze współczesnymi utworami Moryty i Mossa oraz genialnego kompozytora-taternika, Mieczysława Karłowicza. Do Opola na koncert przyjedzie Polish Art Philharmonic to młody, energiczny zespół, którego Dyrektorem Artystycznym od 2014 roku jest Maestro Michael Maciaszczyk. Koncert w piątek (18 października) o godz. 19.00. Bilety 20 zł, dostępne w kasie na stronie internetowej filharmonii

mat. filharmonii