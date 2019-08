OPOLE NA WEEKEND 23-25 sierpnia. Co dzieje się w mieście? [festiwale, koncerty]

Nokta Festival 2019 W piątek i sobotę Opole będzie gospodarzem festiwalu sztuki i muzyki Nokta Festival. Podczas wydarzenia w Teatrze im. Jana Kochanowskiego zaprezentuje się wielu polskich i zagranicznych artystów, którzy zadbają o masę muzycznych i wzrokowych doznań. W piątek wystąpią między innymi: International Open Call cz1, SHADOK Official x Malva x VJ Emilia Święcka, Bön, CZYŻ, Tomasz MreńcaxVJ Michał Misiura.W sobotę natomiast wystąpią m.in.: International Open Call cz2, Body PackagexVJ Black Pony, Tides From NebulaxVJ Michał Przyszlak, Władysław KomendarekxVJ Jakub Kubara, Scar Polish (GB/DE)xVJ Emilia Maria Michta, Persus Nine x LOON (ES), Arkaei (DE/PL). Start imprezy w piątek i sobotę: 18.00. Bilety dostępne w salonach Empik i na stronie goingapp.pl w cenie od 55 złotych.

archiwum