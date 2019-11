OPOLE NA WEEKEND 29 listopada - 1 grudnia. Co dzieje się w mieście? [koncerty, wydarzenia, imprezy]

Policja zapukała do drzwi, 14-latka wyskoczyła z okna

Czternastolatka, kiedy usłyszała, że do drzwi puka policja, wyskoczyła z okna na drugim piętrze kamienicy przy Ściegiennego w Opolu. Pogotowie zabrało ją do szpitala. Dziewczyna była poszukiwana do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.