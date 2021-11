Opole. Nie będzie wspólnego stanowiska radnych miasta ws. kryzysu na granicy. Klub PiS wycofał uchwałę

W obliczu nasilających się i bezprecedensowych w swej skali prowokacji realizowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej, radni Prawa i Sprawiedliwości chcieli wspólnego i jednomyślnego stanowiska rady miasta Opola. Chodziło o intencyjne poparcie funkcjonariuszy chroniących bezpieczeństwa naszego kraju.

Do projektu przygotowanego przez PiS swoje poprawki złożył klub prezydenta Opola Arkadiusza Wiśniewskiego i Koalicji Obywatelskiej. Oprócz solidarności ze służbami mundurowymi radni chcieli wyrazić wsparcie dla osób, które już przekroczyły granicę i znajdują się na terytorium RP oraz dopuścić na granicę dziennikarzy, co zdaniem prezydenta Opola i przewodniczącego klubu radnych KO Przemysława Pospieszyńskiego - „leży w żywotnym interesie Polski”.

- Podstawowym obowiązkiem Polski - członka Unii Europejskiej oraz demokratycznej wspólnoty międzynarodowej, jest zapewnienie tym osobom pomocy prawnej oraz bytowej do czasu określenia ich statusu i wydania decyzji co do ich dalszej przyszłości zgodnie z przyjętymi konwencjami, traktatami i umowami międzynarodowymi - podkreślili wspólnie.