Opole. Niepełnosprawność to nie bariera. Zakończył się projekt Fundacji L'Arche

Jak tłumaczy Justyna Nagel z Fundacji L'Arche Opole, projekt miał przede wszystkim nauczyć bezpiecznej komunikacji przez media społecznościowe.

Jest to szczególnie ważne dla osób niepełnosprawnych, ponieważ w pandemii część relacji przeniosła się do internetu. O ile osoby zdrowe łatwiej przystosowały się do nowej rzeczywistości, podopieczni Fundacji L’Arch mieli problem przez brak kontaktu z drugim człowiekiem.

Podczas spotkania został zaprezentowany film, w którym uczestnicy projektu dzielili się swoimi marzeniami, potrzebami i opowiadali o swoim codziennym życiu.

- Naszym największym marzeniem jest stworzenie domu opieki dla osób z niepełnosprawnością, przepełnionego rodzinną atmosferą – mówi Justyna Nagel.

I dodaje, że dla osób z niepełnosprawnością kontakt z drugim człowiekiem jest niezwykle ważny dla prawidłowego rozwoju.