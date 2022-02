Opole. Niepełnosprawny chłopiec przeżył szok na widok krwawych billboardów z rozerwanymi płodami. Sprawa trafiła do sądu

- Te drastyczne obrazy atakują tam, gdzie się ich nie spodziewamy. Oglądane wbrew woli, wyrządzają ogromną krzywdę. Widzę, jak cierpi mój syn i jestem przekonana, że nie tylko jego to dotknęło. Od wielu miesięcy nasza rodzina przechodzi z tego powodu koszmar, a ja zrobię wszystko, by to się więc nie powtórzyło – mówi stanowczo Agnieszka Kossowska, mama 12-letniego Franka, która jest oskarżycielką posiłkową. – Adam Brawata (mężczyzna zgadza się na publikację nazwiska i wizerunku - przyp. red.), który odpowiada za wywieszenie tych billboardów, idzie po trupach do celu, nie zważając na to, że krzywdzi bezbronne dzieci. Te, które już się urodziły, a teraz potrzebują poszanowania ich wrażliwości, by cieszyć się dzieciństwem.

O sprawie zrobiło się głośno na początku 2021 roku. Mama 11-letniego wówczas, niepełnosprawnego Franka Kossowskiego zamieściła w sieci wstrząsający filmik, który pokazuje, jak billboard z rozczłonkowanymi płodami wpłynął na jej dziecko. Chłopiec tłumaczył, że widział na nim martwe dziecko. Opowiada też o tym, że czuje lęk i że ten obraz wraca do niego w snach.