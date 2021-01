Opole. Nowa restauracja Samsara wystartowała w pandemii. "Trudno działać oferując tylko dania na wynos"

Patrycja i Devki liczą jednak na to, że uda im się przetrwać i że za jakiś czas Samsara będzie też mogła przyjmować gości.

- Po to powstało to miejsce, aby ludzie mogli tutaj się spotkać i zjeść coś smacznego. Ale jeśli obostrzenia nadal będą utrzymywane, a my nie będziemy mogły liczyć na pomoc, to nie wykluczamy dołączenia do buntujących się przedsiębiorców otwierających lokale dla klientów - stwierdzają.