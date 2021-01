Opole. Piękny plac zabaw w parku 800-lecia Opola już niemal gotowy. Kiedy otwarcie?

Nowy plac zabaw powstał w południowo-wschodniej części parku 800-lecia Opola. Alejka parkowa przecina go na dwie części. W pierwszej znajdują się atrakcje adresowane do dzieci. Jedną z największych jest "fabryka piasku". To zestaw urządzeń - taśmociąg, wiaderka w prowadnicach, podajniki - które umożliwiają zabawę piaskiem. Do tego dochodzą dwie stacjonarne koparki.