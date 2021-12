Opole. Pojawiły się opłaty za boiska orlik, MOSiR podniósł też ceny biletów wstępu na pływalnie i lodowisko. Nie brak krytyki Piotr Guzik

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu wprowadził opłatę za korzystanie z boisk orlik. Do tej pory prawie wszystkie były bezpłatne. Zmiana uzasadniana jest rosnącymi kosztami działania i koniecznością prowadzenia inwestycji. - Pobieranie opłat za obiekt który w większości został zbudowany z dotacji, jest co najmniej skandaliczne - komentują użytkownicy. To nie koniec: podniesiono też opłaty za korzystanie z basenów.