Opole. Ponad 600 osób przeszło ulicami miasta w trzecim Marszu Równości. Na trasie zorganizowano kontrmanifestacje

- Marsz jest wydarzeniem pokojowym, którego głównym przekazem jest miłość i akceptacja. Jeśli po drodze spotkamy kogoś, kto się z nami nie zgadza, nawet w sposób agresywny, nie dajemy się sprowokować. Olewamy hejterów. Pamiętajcie też, by z marszu nie wracać samotnie. Najlepiej wracajcie w grupie - instruował Maciej Kruszka z Tęczowego Opola. - Wszyscy wiemy, jakie ostatnie dwa lata były trudne, jaka Polska momentami była dla nas okrutna. Jesteśmy tu po to, by odczarować to miejsce po tym, jak prezydent Andrzej Duda mówił, że nie jesteśmy ludźmi, tylko ideologią. Jakiegokolwiek kłamstwa by o nas nie wymyślili, my jesteśmy tu po to, by powiedzieć sobie, że jesteśmy dobrymi, empatycznymi, mądrymi ludźmi.