Opole. Prezydent Arkadiusz Wiśniewski ma dostać podwyżkę. Nie wiadomo, co z radnymi

Przez polskie samorządy w ostatnich tygodniach podejmowane są uchwały w temacie podniesienia wynagrodzeń prezydentów, burmistrzów, wójtów i marszałków, a także samych radnych. Powodem jest nowela ustawy w tym temacie.

Przy czym należy pamiętać, że kilka lat wcześniej, w 2018 roku, rząd PiS wymusił obniżki wynagrodzeń dla włodarzy gmin o 20 proc. Pensję Arkadiusza Wiśniewskiego obniżono z około 12,5 tys. zł do 10,5 tys. zł brutto na sesji z listopada 2018 roku, podczas której został on zaprzysiężony na drugą kadencję w fotelu prezydenta Opola.

- Wygrałem wybory, a w nagrodę obniżacie mi państwo pensję. Nie mam pretensji bezpośrednio do radnych, bo musieliście to zrobić, ale chciałem, by ta uwaga była odnotowana - mówił wtedy.