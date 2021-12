Opole. Proces marszałka Andrzeja Buły nie może wystartować. Obrońca chce umorzenia

Prokuratura z Jeleniej Góry przez ponad 3 lata prowadziła śledztwo. Wiosną 2021 roku akt oskarżenia w końcu trafił do Opola i zaczęły się zawirowania związane procesem, które trwają od miesięcy. Początkowo Sąd Rejonowy w Opolu, który miał orzekać w sprawie, starał się o przeniesienie jej do opolskiego sądu okręgowego. Gdy nie zgodziła się na to apelacja i wyznaczenie terminu rozprawy wydawało się tylko formalnością, pojawiły się kolejne okoliczności, które mogą wpłynąć na odsunięcie wyroku w czasie.