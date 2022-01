Opole. Ratownicy LPR-u coraz częściej wylatują do pacjentów

Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który stacjonuje na co dzień w bazie w Polskiej Nowej Wsi, coraz częściej wzywany jest do pacjentów, którzy potrzebują pomocy.

W 2019 roku załoga wykonała 558 misji ratunkowych, w 2020 r. - 532, natomiast w ubiegłym roku aż 677 misji. To najwięcej spośród polskich baz HEMS dyżurujących w ciągu dnia w godzinach 7.00-20.00.

Dla porównania w Katowicach były to 654 loty, a w Szczecinie 597 lotów. Więcej misji wykonały natomiast śmigłowce stacjonujące w bazach całodobowych w Warszawie (929) i we Wrocławiu (919).

- Załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 2021 roku zrealizowały łącznie 12 444 misje - informuje Justyna Sochacka, rzecznik LPR. - To roczny rekord w historii 22-letniego istnienia LPR

Jak wynika z relacji ratowników i lekarzy jeżdżących na co dzień karetkami, do rekordowego wyniku przyczyniła się epidemia koronawirusa. Podczas kolejnych fal epidemii ratownicy medyczni regularnie wyjeżdżają do zakażonych osób, które wymagają pomocy w domu lub hospitalizacji. To sprawia, że w razie wezwania, nie zawsze dostępna jest wolna karetka. W takich przypadkach dyspozytorzy wzywają właśnie ekipę LPR-u.