Opole. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg podzielił radnych. Kto jak głosował? Znamy wyniki

Zdaniem Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta Opola, drogi nie służą tylko mieszkańcom miasta, ale są bardzo ważnymi kanałami dojazdowymi ze wszystkich stron województwa.

20 radnych głosowało za przyjęciem projektu, natomiast 4 członków Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu. Jak zapewnia Michał Nowak, przewodniczący klubu PiS, apel jest bezpodstawny.

- Opole może zgłaszać się do odpowiednich zadań, które po prostu jeszcze nie są rozpisane. To jest trochę jak z programami unijnymi, nie w każdej puli są akurat dostępne pieniądze. W pierwszej kolejności Fundusz skierowany jest do mniejszych miejscowości, które nie mają takich budżetów, jak duże ośrodki miejskie. Jedna pula zadań będzie skierowana dla małych miejscowości, druga do dużych - mówi.