Opole. Schadzka kochanków zakończyła się tragedią. Powodem były tabletki na potencję?

Do nietypowego zdarzenia doszło w sobotę (4 grudnia) po godz. 15 na ul. Bolkowskiej w Opolu. Droga ta prowadzi do dużego parkingu, przeznaczonego m.in. dla odwiedzających ogród zoologiczny. Pobliski lasek jest często wybierany przez pary, które szukają ustronnego miejsca, by oddać się cielesnym przyjemnościom.

Tym razem finał schadzki był tragiczny. Na numer alarmowy zadzwoniła 53-letnia kobieta, która poinformowała, że u jej 58-letniego przyjaciela ustało krążenie. Kobieta nie była w stanie stwierdzić żadnych oznak czynności życiowych.

Para chwilę wcześniej kupiła na stacji benzynowej kawę i zaparkowała samochód w ustronnym miejscu. Mężczyzna zdążył przytulić się do kobiety, a chwilę później stracił przytomność.

Nie udało się przywrócić jego czynności życiowych. Lekarz stwierdził zgon 58-latka. Nieoficjalnie słyszymy, że powodem mogły być tabletki na potencję.