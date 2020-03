Opole. SOR przy Katowickiej był zamknięty. Co się stało?

W czwartek tuż przed godz. 22 do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ul. Katowickiej w Opolu zgłosiła się 80-letnia kobieta, która upadła i złamała nadgarstek.

W toku wywiadu okazało się, że starsza pani przebywa na kwarantannie, bo 6 dni temu wróciła z Niemiec, ale nie miała kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem.

Lekarz, zabezpieczony w środki ochrony osobistej, zrobił kobiecie zdjęcie rentgenowskie i założył gips.

- Udzielenie starszej pani pomocy, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności ze strony personelu, było naszym obowiązkiem - mówi Julian Pakosz, dyrektor ds. medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Zgodnie z procedurami SOR trzeba było jednak zdezynfekować, co trwało ok. 3-4 godzin. Użyto do tego specjalnego urządzenia rozpylającego mgłę ze skoncentrowanej wody utlenionej.

W tym czasie SOR był zamknięty. Powiadomiony o sytuacji koordynator ratownictwa medycznego nie kierował tam potrzebujących.