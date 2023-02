Opole sparaliżowane przez śnieg. Autobusy MZK nie radzą sobie przy tej pogodzie. Kierowcy utknęli w gigantycznych korkach

Linie 5, 9, 13, 15 i 25 omijają ulicę Spychalskiego, ponieważ Most Zaodrzański nad Kanałem Ulgi jest również bardzo śliski i uniemożliwia bezpieczną jazdę autobusów.

Trasa linii 15 została skrócona - kursuje do Wójtowej Wsi. W ten sposób mieszkańcy Winowa stracili możliwość dojazdu komunikacją miejską. Wszystko z powodu oblodzonego wzniesienia w tej części miasta. Autobusy MZK mogłyby sobie nie poradzić przy wjeździe lub zjeździe z tzw. „górki winowskiej”.

Wydłużony czas dojazdu do centrum

Kierowcy informują nas również, że zakorkowane jest całe Zaodrze, w tym przede wszystkim ul. Prószkowska i Wojska Polskiego. Samochody poruszają się bardzo wolno, ze średnią prędkością ok. 5 km/h.

Z tego powodu ok. godz. 10 korek w tym miejscu sięgnął ok. dwóch kilometrów. A dojazd ze Szczepanowic do centrum niektórym kierowcom zajął nawet godzinę.