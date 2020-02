Opole sprawdza, czy z sąsiadami da radę wybudować spalarnię lub własną instalację przetwarzania odpadów

- Koszt takiej instalacji to koszt około 50 mln zł. Realizacja spalarni może pochłonąć nawet 10 razy więcej. Żadne z nas nie jest w stanie zrealizować tego samodzielnie. Ale wspólnymi siłami jest to możliwe. Osobiście uważam, że najlepiej by było, gdyby zaangażowały się w to wszystkie jednostki samorządowe zaangażowane w Aglomerację Opolską - mówi Leonard Pietruszka.