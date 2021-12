Opole sto lat temu. Urokliwe widoki z miasta, którego już nie ma [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Piotr Guzik

Ratusz otoczony kamieniczkami, inne schody do kościoła "na górce", Zamek Piastowski, budynki nieistniejące i takie, które przetrwały do naszych czasów - to wszystko można zobaczyć na unikatowych fotografiach przedwojennego Opola. Za ich sprawą można się przekonać, jak niegdyś prezentowało się miasto.