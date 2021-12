Opole. Szczepanowickie Betlejem powstaje już 22. raz. Trwają prace przy budowie wielkiej szopki w plenerze

- Pomysłodawcami naszej szopki byli w czasie jubileuszowego roku 2000 ówcześni wikarzy ks. Rudolf Świerc, obecnie dziekan opolski oraz ks. Piotr Burczyk, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie. Ja zrobiłem pierwszy szkic i tak już zostało. Co roku dokładaliśmy coś nowego, ale też ludzi do pracy było więcej - wspomina.

W sobotę w Szczepanowickim Betlejem pracowało 12 mężczyzn.

- Chcemy nadal przekazywać ideę Bożego Narodzenia, czyli przypominać, że Chrystus się dla nas narodził, że Bóg stał się człowiekiem. Ale w tym roku koncentrujemy się na rodzinie. Tworzymy ścieżkę edukacyjną pokazującą dorobek Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia we współpracy z ks. drem Jerzym Dzierżanowskim, diecezjalnym duszpasterzem rodzin. Wchodzić do szopki będziemy w tym roku przez serce. Na nim umieszczone zostaną postaci kobiety, mężczyzny i dziecka. Chcemy przypominać, że droga do nowo narodzonego Jezusa prowadzi przez rodzinę - opowiadają.